تتوقع شركة إعمار العقارية الإماراتية تحقيق صفقة بيع موقع الأزياء والموضة "نمشي" صافي ربح ب628.68 مليون درهم إماراتي (171.2 مليون دولار) بناء على صافي قيمة أصول "نمشي" في دفاتر شركة إعمار بنهاية يونيو الماضي، وفق إفصاح لسوق دبي الثلاثاء.

كانت شركة إعمار أعلنت يوم الجمعة إن مجلس إدارتھا قرر الموافقة بشكل مبدئي على بیع شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية في الأزياء المملوكة لها إلى شركة "نون" للتجارة الإلكترونية التابعة لمؤسس إعمار محمد العبار مقابل 335.2 مليون دولار.

وفي بيان لبورصة دبي الثلاثاء، قالت إعمار إنها ستحصل على مقابل نقدي من الصفقة يزيد عن ما استثمرته في "نمشي" بنحو 127 مليون درهم (34.6 مليون دولار).

للمزيد: إعمار توافق بشكل مبدئي على بيع شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية مقابل 335.2 مليون دولار

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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