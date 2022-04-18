قفزت صافي أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية، بنسبة 638% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو حتى مارس) بفضل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة (غير المدققة) المرسلة من الشركة للبورصة يوم الاثنين، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة بين إلى 762 مليون جنيه مصري (41.1 مليون دولار) مقابل نحو 103 مليون جنيه (5.6 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن مبيعاتها نمت خلال تلك الفترة بنسبة 73% نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والتوازن بين البيع المحلي والتصدير.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 12.1 مليار جنيه (652.2 مليون دولار) مقابل نحو 7 مليار جنيه (377.3 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة.

وتأسست شركة أموك عام 1997 وهي مدرجة بالبورصة المصرية. وتعمل الشركة في قطاع الوقود والزيوت وشمع البارافين مع التركيز على الطاقة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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