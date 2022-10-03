وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاق مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية لتطوير وتشغيل مراكز خدمات لوجيستية وأعمال جمركية في المنطقة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الاثنين.

وشمل الاتفاق إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة، ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، على أن يدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2023.

ونقل البيان عن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة قوله إن الاتفاق يهدف لتطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين.

والمناطق اللوجيستية هي مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتضم مخازن مغلقة، وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تبريد، وأنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، بحسب الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية المصري.

وأجيليتي تأسست عام 1979 وهي مدرجة في البورصة الكويتية وسوق دبي المالي، وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، ولديها عدد من الشركات التابعة. وتعمل الشركة في أكثر من 65 دولة في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقعها الإلكتروني وبورصة دبي.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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