طرح البنك التجاري الدولي – أكبر بنك خاص في مصر – وديعة دولارية لمدة سنة بفائدة 6% يُصرف العائد بشكل شهري، وفقا لبيان نقلته وسائل إعلام محلية، وبيانات البنك عبر موقعه الرسمي.

يأتي هذا فيما تسعى البنوك المصرية لجذب الدولارات، في وقت تعاني الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، في ظل تأخر مراجعة أولى لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي لتمويل بقيمة 3 مليار دولار لم تحصل منه سوى على شربحة واحدة.

ووفقا لبيانات العائد على الودائع بالدولار – المتاحة عبر موقع البنك التجاري الدولي - فإن قيمة الوديعة تبدأ من 10 آلاف دولار أو أكثر.

ونهاية الشهر الماضي، طرح بنكا الأهلي ومصر- أكبر بنكين حكوميين في البلاد- شهادات ادخار جديدة بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 7% يصرف بشكل ربع سنوي، وشهادة بعائد 9% يصرف العائد مقدما بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي المدة.

والعائد المعلن من البنك التجاري الدولي على الوديعة 6% هو أعلى عائد يقدمه البنك على الودائع، حيث يقدم منتجين آخرين أحدهما بسعر 3.75% على الوديعة لمدة سنة بحد أدنى ألف دولار ويصرف العائد عند الاستحقاق، والآخر بعائد 4.5% على وديعة لسنتين بحد أدنى ألف دولار يصرف العائد شهريا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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