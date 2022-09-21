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تتوقع شركة بينانس لتداول الأصول الافتراضية أن تحصل على ترخيص يمكنها من تقديم خدماتها لجميع فئات عملائها في دبي خلال 6 أشهر.

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء عن حصولها على ترخيص من دبي يعرف ب "الحد الأدنى من المنتجات" والذي يمكن عملاءها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة فتح حسابات مالية في المصارف المحلية في الإمارات والاستفادة من مجموعة معتمدة من خدمات تداول الأصول الافتراضية.

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"حاليا تحت ترخيص "الحد الأدنى من المنتجات" نستطيع تقديم الخدمات للمؤسسات، الشركات والأفراد المؤهلة ولكن مع تواصل التقدم في هذه الرحلة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في النهاية وبعد استيفاء كافة الشروط سنستطيع أيضا ان نقدم خدماتنا للفئات الأخرى من العملاء الأفراد،" بحسب ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لبينانس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حوار مع زاوية عربي الأربعاء.

وردا على سؤال حول الوقت المتوقع ان تحصل فيه الشركة، التي تعد الأكبر في مجالها على مستوى العالم، على ترخيص لتقديم الخدمات لباقي فئات العملاء الأفراد، أجاب تنغ:" نعمل عن كثب مع السلطة التنظيمية ونأمل أن يحدث هذا قريبا وليس لاحقا".

وأضاف: "نأمل أن نحصل على هذا خلال ال6 أشهر القادمة إن أمكن".

وقال تنغ إن الترخيص على دفعات هي الطريقة المعتمدة من قبل السلطات المعنية في دبي مع شركات تداول العملات والأصول الافتراضية. ورخصة دبي لا تعمم على كافة الإمارات.

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وحصلت الشركة على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي أبريل الماضي، بعد نحو شهر من حصولها على رخصة من البحرين لتقديم خدمات تداول الأصول المشفرة.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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