ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي نتيجة زيادة أعمال الحفر.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة 175 مليون دولار في أول 3 أشهر من 2022 مقابل 110 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وفقا لنتائج نشرتها الشركة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.

وحققت الشركة إيرادات بـ 601 مليون دولار، بارتفاع 15% عن 523 مليون دولار في الربع الأول من 2021 بدعم من إيرادات الحفر البري والبحري والجزر الاصطناعية وخدمات حقول النفط.

وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 84% من الشركة فيما 5% تملكها شركة بيكر هيوز الامريكية وتعود 11% من أسهمها لمستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد، بحسب بيان الشركة.

وكانت الشركة قد أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي في أكتوبر 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين ، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com )

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