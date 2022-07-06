انخفض العجز في الميزان التجاري لمصر خلال أبريل الماضي، مدعوما بارتفاع كبير للصادرات وخاصة النفطية قابله انخفاض للواردات خاصة القمح التي تعتبر مصر أكبر مستورديه عالميا، وفقا لبيانات حكومية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الأربعاء، تراجع عجز الميزان التجاري 53% على أساس سنوي، ليسجل 1.7 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل 3.62 مليار دولار في أبريل 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات خلال أبريل بنسبة 54.2% لتصل إلى 4.94 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية (وأبرزها الغاز الطبيعي) خلال أبريل على أساس سنوي بنسبة 204.3% و صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 34.7% و البترول الخام بنسبة 14.8% ثم الأسمدة 10.3%.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط.

وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% لتسجل في أبريل الماضي 6.64 مليار دولار مقابل 6.82 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي.

وانخفضت واردات المنتجات البترولية بنسبة 44.6% كما انخفضت واردات القمح بنسبة 30% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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