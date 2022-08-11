تعتزم مجموعة الشحن الدنمركية إي بي موللر ميرسك العالمية ضخ استثمارات بنحو 500 مليون دولار في محطة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد في شمال شرق مصر، بحسب ما نقله بيان لهيئة قناة السويس يوم الخميس عن رئيس مجلس إدارة ميرسك كيث سفيندسون.

وقال سفيندسون إن الاستثمارات ستُسخدم في تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، وزيادة عدد الأوناش إلى 30 ونش تعمل بالكهرباء بدلا من الديزل.

وتأتي الاستثمارات الجديدة في إطار خطة تحويل المحطة إلى محطة محورية عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط.



وشركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وتمتلك شركة إيه.بي.إم ترمينالز -وهي جزء من شركة ميرسك- حصة الأغلبية في الشركة بنسبة 55%، وكسكو العالمية لخطوط الملاحة العالمية 20%، وهيئة قناة السويس الحكومية 10.3%، والبنك الأهلي المصري 5%، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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