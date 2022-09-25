أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المملوكة لحكومة السعودية والمشتري الرئيس للطاقة، طرح 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة أمام المطورين للمنافسة (في مناقصة)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد.

وقالت الوكالة إن المشروعات المطروحة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 3300 ميغاوات، منها 1800 ميغاوات من 3 مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، و1500 ميغاوات من مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

التوزيع الجغرافي للمشروعات

مشروعات طاقة الرياح:

مشروع في محافظة ينبع طاقته 700 ميغاوات.

مشروع في محافظة الغاط طاقته 600 ميغاوات.

مشروع في مدينة وعد الشمال طاقته 500 ميغاوات.

مشروعات الطاقة الشمسية:

مشروعٍ في محافظة الحناكية طاقته 1100 ميغاوات.

مشروع في محافظة طبرجل طاقته 400 ميغاوات.

وقالت الوكالة إن المشروعات الخمسة هي ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.

ما هو البرنامج الوطني للطاقة المتجددة؟

(بحسب الوكالة وبيانات رسمية)

يهدف البرنامج لتسخير استثمارات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق مستهدفات المملكة بالوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50% لكل منهما، وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ومن أهداف البرنامج أيضا إنتاج ما مجموعه 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.

وطرح البرنامج المرحلة الأولى من المشروعات في عام 2017، وشملت مشروعين لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية بلغت 700 ميغاوات. وفي يوليو 2019 أطلق المرحلة الثانية من خلال طرح 6 مشروعات لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بطاقة إجمالية بلغت 1470 ميغاوات. وفي يناير 2020، تم طرح 4 مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية بلغت 1200 ميغاوات ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج.

وبعد طرح المرحلة الرابعة يكون البرنامج قد طرح 17 مشروع بطاقة إجمالية 6670 ميغاوات.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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