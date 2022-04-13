لقى 5 سياح أوروبيين حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث سير وقع، يوم الأربعاء، بمحافظة أسوان بجنوب مصر.



ووقع حادث السير نتيجة اصطدام أتوبيس سياحي بسيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل/أسوان، وأسفر عن وفاة 4 سياح فرنسيين إضافة إلى سائح بلجيكي، إلى جانب 5 مصريين، بحسب بيان صادر عن محافظة أسوان.



أما المصابين فهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.



وتسببت حوادث الطرق في مصر في وفاة 6164 وإصابة 56789 شخص خلال عام 2020، بحسب آخر نشرة إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حوادث الطرق.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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