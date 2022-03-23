وقع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) يوم الثلاثاء، 5 مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات سعودية تضمنت شركة أرامكو والخطوط السعودية، وشركة أكوا باور، وشركة معادن، وشركة "إنوا" التابعة لنيوم، ضمن مبادرة تأسيس سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني، بحسب وكالة انباء السعودية (واس).

وتهدف المنصة الطوعية التي يطلقها الصندوق السعودي وتداول القابضة، لتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون، ومن المنتظر أن ينضم لها شركات أخرى.

وفي أسواق تداول الكربون، فإن الانبعاثات التي تطلقها الشركات أو الدول، تصبح سلعة يمكن تداولها، تسمى تراخيص الكربون، وهي تصدر بحد أقصى لكل شركة أو دولة، وإذا أردت أن تتجاوزه عليها أن تشتري تصاريح من شركات أو دول أخرى، لتحفيزها على تقليل انبعاثاتها.

وتساهم الشركات إلى جانب الصندوق السيادي، في السوق، المتوقع تأسيسه في 2023، ضمن الإطار التنظيمي للتمويل الأخضر، الذي أطلقه الصندوق مؤخرا، والذي يشمل عدد من المبادرات للحد من تأثير التغير المناخي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)