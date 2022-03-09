* تم تصحيح القصة لتوضيح ان إي فاينانس ليس آخر طرح في البورصة ولكنه آخر طرح حكومي

ارتفع صافي ربح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المصرية الحكومية، خلال 2021 بنحو 47% مدفوعة بزيادة الإيرادات، وفقا للقوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة يوم الأربعاء.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 59% خلال العام الماضي على أساس سنوي إلى 1.96 مليار جنيه مصري ( 124.7 مليون دولار) مقابل 1.2 مليار جنيه في 2020 (76.4 مليون دولار).

ومجموعة إي فاينانس تأسست في 2005، بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المرخصة لتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع الإلكتروني لصالح الحكومة.

وكان لشركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"" النصيب الأكبر في إيرادات المجموعة في 2021 بما يعادل نحو 78% من إجمالي إيرادات العام.

وقالت المجموعة إن إيرادات شركة تشغيل البطاقات الذكية "e-cards" التابعة لها ارتفعت بنسبة 921% في 2021 على أساس سنوي لتسجل 340.1 مليون جنيه (21.7 مليون دولار).



وجمعت الشركة في أكتوبر الماضي حوالي 5.8 مليار جنيه (369 مليون دولار) من طرح 26.1% من أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعتبر أكبر طرح في تاريخ البورصة، وكان هذا أول طرح أولي منذ 2006 .

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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