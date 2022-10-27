وقعت شركة النفط الجزائرية المملوكة للحكومة "سوناطراك" يوم الخميس عقد مع شركة تكنيمونت الإيطالية بقيمة 400 مليون دولار (56 مليار دينار جزائري) لبناء محطة لغاز البترول المسال في حقل "غرد الباڤل"، بجنوب الجزائر.



وأضافت سوناطراك بهدف تطوير حقل المحروقات غرد الباڤل، تم توقيع عقد مع شركة "تكنيمونت" الإيطالية لبناء مصنع خلال 36 شهر.

وتبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، حسب نفس البيان.

ويندرج هذا العقد ضمن عقود أخرى وقعتها سوناطراك يوم الخميس لتطوير الحقل.

وأنتجت الجزائر 103 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب، وفقا لأرقام سوناطراك.





(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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