قررت السعودية رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند وذلك بناء على متابعة وضع فيروس كورونا، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية السعودية يوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار فيما من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا الأربعاء المقبل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكانت السلطات السعودية قررت في 13 يونيو الجاري إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت تفرضها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الملغاة: إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وإلزامية التطعيم لدخول المنشآت والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل.

ويتخطى إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلتها السعودية منذ بدء ظهور الفيروس على أراضيها الـ 786 ألف إصابة، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات 9,189 حالة، بحسب موقع وزارة الصحة السعودية.

وفي مارس الماضي، قررت وزارة الصحة وقف نشر البيان اليومي للحالات المسجلة بفيروس كورونا والحالات التي تعافت والوفيات بالمملكة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع مناعة المواطنين.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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