

سجلت الإمارات 4 إصابات جديد بجدري القردة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 حالات، بحسب بيان لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوزارة أن "مرض جدري القردة" معدى لكن انتشاره أقل مقارنة بفيروس كورونا.

وبحسب بيانات موقع "عالمنا في بيانات" وصل إجمالي الحالات المؤكدة بنهاية 31 مايو إلى 606 حالة مؤكدة، وكانت المملكة المتحدة صاحبة أكبر عدد من الإصابات بنحو 190 حالة، ثم إسبانيا بنحو 136 حالة ويليها البرتغال بنحو 100 حالة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية كان عدد الحالات المؤكدة بنهاية 26 مايو نحو 257 حالة بخلاف 120 حالة اشتباه.

وجدي القردة هو مرض نادر ينتشر في المناطق البعيدة في وسط وغرب افريقيا، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات البرية للإنسان لكن إنتشاره من إنسان لآخر محدود، بحسب البيانات المنشورة على موقع المنظمة.

وبحسب "الصحة العالمية" لا يوجد علاج أو لقاح متاح لكن التطعيم السابق ضد الجدري ثبت قدرته على الوقاية منه.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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