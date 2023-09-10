أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودية، يوم الأحد، إطلاق صندوق تطوير عقاري لحديقة الملك سلمان بقيمة 4 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار)، سيكون معني بتطوير أول قطعة أرض عقارية داخل حدود الحديقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومؤسسة حديقة الملك سلمان معنية بتطوير الحديقة، التي هي أحد أربع مشاريع كبرى في الرياض أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس 2019، وتقع الحديقة على مساحة 16 كيلومتر مربع في مركز محوري في العاصمة، وستضم مناطق جذب ومراكز تجارية ودور ضيافة.

معلومات عن الصندوق الجديد

(وفق وكالة واس)

الصندوق هو الأول من نوعه الذي يشكل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيقوم الأخير بإدارة الصندوق وتمويله بالكامل.

ستعمل "شركة حديقة الملك سلمان للاستثمار والتطوير العقاري" كمطور رئيسي، فيما ستكون "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" مدير الصندوق، وستكون شركة "نايف الراجحي الاستثمارية" مطور عقاري ومستأجر رئيسي للمشروع.

الصندوق مُرخص ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتم تسجيله بموجب لوائح هيئة السوق المالية السعودية.

سيطور الصندوق أول منطقة استثمارية عقارية في حديقة الملك سلمان، التي تغطي مساحة تزيد عن 290 ألف متر مربع وتقع ضمن المنطقة الأولى من المرحلة الأولى في الحديقة.

والمشروع الذي سيطوره الصندوق يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية، تتنوع ما بين شقق وفلل بإطلالة على الحديقة، وبمساحة إجمالية تبلغ 140 ألف متر مربع مخصصة للمساحات الفندقية، وقطاع البيع بالتجزئة، والعديد من المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والاجتماعية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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