حصلت شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، المملوكة بنسبة 60% لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" على قرض بقيمة 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وفقا لبيان يوم الأربعاء.



وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، شاركت في عملية إعادة التمويل 9 بنوك خليجية وعالمية.

وقالت "طاقة" في البيان إنه تم استخدام عائدات القرض الجديد -وهو طويل الأجل ومقوم بالدولار بتاريخ استحقاق في 30 سبتمبر 2042- لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء والتي "تم إقراضها في العام 2014 كجزء من التمويل الطويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير."



وشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، هي محطة طاقة تعمل على الغاز وتبلغ طاقتها الإجمالية المركبة 1.7 غيغاوات من الكهرباء و53 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.

وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة "طاقة" الإماراتية بينما تمتلك كلّ من شركتي "إنجي" و"سوجيتز" نسبة 20% من المحطة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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