ارتفعت إجمالي إيرادات شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصرية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38.4% مقارنة بالعام الماضي لتسجل 483 مليون جنيه ( 25.7 مليون دولار)، وفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة.

وساهم قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية البديلة بشكل أكبر في زيادة الإيرادات وقفزت إيرادات تمويل الشركات الصغيرة بأكثر من 70%.

وفي نظرة مفصلة أكثر، ارتفعت عدد المعاملات المنفذة خلال الربع الأول بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ومعاملات محفظة الهاتف المحمول بنسبة 58.2% وعدد نقاط البيع 25.3%.

وأشارت الشركة إلى انخفاض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 63% إلى 28.2 مليون جنيه ( 1.5 مليون دولار) مقابل 76.1 مليون جنيه ( 4 مليون دولار) خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتأسست فوري في 2008 وتعمل في الخدمات المالية بما فيها سداد الفواتير إلكترونيا والتذاكر الإلكترونية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية.

تمتلك شركة ألفا أوريكس – التابعة للقابضة ADQ الإمارتية – 12.6% من الشركة، وبنك مصر 10% فيما 31.5% من أسهم الشركة يتداول بها 31.5% بالبورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا