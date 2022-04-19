ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38.3% مسجلة 116.6 مليون دينار كويتي ( 381.6 مليون دولار) مقارنة بذات الربع في 2021 عند 84.3 مليون دينار (275.9 مليون دولار).

وأظهرت بيانات قائمة الدخل المرسلة لبورصة الكويت يوم الثلاثاء، ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الثلاثة أشهر بنسبة 6.6% إلى 236.5 مليون دينار ( 774 مليون دولار) مقابل 221.5 مليون دينار ( 724.9 مليون دولار).

واوضح البنك، أن ارتفاع صافي الربح سببه انخفاض خسائر انخفاض القيمة، وارتفاع صافي إيرادات التشغيل مقابل ارتفاع مصروفات التشغيل جزئيا.

وبنك الكويت الوطني، تأسس في 1952 وأدرج في بورصة الكويت منذ سبتمبر 1984.

(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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