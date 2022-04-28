تمت اليوم صفقة بقيمة 6.97 مليار جنيه (376.3 مليون دولار) على أسهم بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، ليصبح مملوكًا بشكل مباشر لبنك مصر.

الصفقة المعلن عنها اليوم تقتصر على كونها نقل حصة شركة مصر كابيتال إلى بنك مصر، بحسب ماقاله طارق فايد رئيس بنك القاهرة لزاوية عربي.

وشركة مصر كابيتال مملوكة أيضًا لبنك مصر.

وقام بنكي مصر والأهلي، المملوكان للحكومة، ببيع حصص لهما في شركات مصرية كبرى الشهر الحالي لشركة أبوظبي القابضة ADQ، على خلفية مجهودات السلطات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة إلى مصر.

وبنك القاهرة هو أحد الشركات التي تعتزم الحكومة المصرية منذ سنوات طرحها في البورصة، إلا أن الطرح تم تأجيله عدة مرات بسبب تداعيات الأزمات العالمية على السوق المصري وبينها أزمة كوفيد 19.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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