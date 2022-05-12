ارتفعت أرباح شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 37% بدعم من ارتفاع الإيرادات وتحسن أداء الشركات الشقيقة، ورغم ارتفاع النفقات.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الخميس إن أرباحها بلغت 2 مليار درهم ( 544.6 مليون دولار) مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز.

وارتفع متوسط إنتاج الشركة من الغاز والنفط 5% لزيادة الإنتاج في أعمالها في أوروبا.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام لتسجل 12.4 مليار درهم ( 3.4 مليار دولار).

ومجموعة طاقة، تأسست عام 2005 وأدرجت في ذات العام، ومقرها في أبو ظبي، وهي شركة تابعة ومملوكة لصندوق الثروة الحكومي القابضة (ADQ).

ولدى الشركة أعمال في كندا وغانا والعراق والهند والمغرب وعمان وأمريكا وبريطانيا والسعودية، وتعمل في توليد الكهرباء وتوزيعها، واستكشاف وإنتاج وتخزين النفط والغاز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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