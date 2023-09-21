تتوقع شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري الإماراتية، ارتفاع مبيعاتها في مصر خلال العام الجاري إلى نحو 3.6 مليار جنيه (116.5 مليون دولار) مقابل 700 مليون جنيه في 2022، بدعم من مبيعات مشروعها الجديد، حسب ما قاله مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للشركة لزاوية عربي.

وطرحت الشركة- التي تمتلك مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة- في مارس الماضي، مشروعها الثالث في blue tree بالقاهرة الجديدة، بالقرب من العاصمة الإدارية.

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، ولديها مشروعات بالإمارات، وبدأت العمل في مصر منذ بداية عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، خلال لقاء على هامش معرض سيتي سكيب مصر:"إجمالي المبيعات من المتوقع أن يصل من 3.5 مليار إلى 3.6 مليار جنيه مع إضافة مبيعات كابيتال افينيو (أحد مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية)".

وأشار إلى ارتفاع المبيعات المتوقع يأتي بدعم من مبيعات متوقعة للمشروع الجديد تصل إلى 3 مليار جنيه.

ومنذ طرحه قبل نحو ستة أشهر، بلغت مبيعات المشروع نحو 2 مليار جنيه، حسب صلاح.

وبرر صلاح، تلك المبيعات بأن تخوف المصريين من تحرير جديد لسعر الصرف أدى إلى زيادة معدلات شراء العقار للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مشيرا إلى أن تضخم الأسعار والتكلفة تمثل عائق أمام المطورين.

وكشف صلاح أن الشركة تدرس فرص استثمارية جديدة لها في منطقة الساحل الشمالي، وغرب القاهرة والتي تشمل مدينتي أكتوبر وزايد.

وتقدر استثمارات الشركة في مصر حاليا بـ 12 مليار جنيه، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 15 مليار جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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