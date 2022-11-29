تستهدف شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" زيادة صادرات النفط إلى 3.6 مليون برميل يوميا بداية من النصف الثاني من العام المقبل بزيادة 250 ألف برميل يوميا، بحسب ما قاله معاون مدير عام الشركة وممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضاف سعدون، بحسب ما نشرته وكالة واع يوم الثلاثاء، أن العراق لديه خطتين إضافيتين ستحققان زيادة في التصدير بـ 1.8 مليون برميل يوميا ستضاف إلى الـ 3.6 مليون برميل يوميا، ليصل مجمل التصدير إلى نحو 5.5 مليون برميل يوميا. لكنه لم يذكر موعد الانتهاء من الخطتين الإضافيتين.

ويبلغ المعدل الحالي لتصدير النفط في العراق 3.35 مليون برميل يوميا، وفق سعدون.

وعن موقف أوبك بلس (منظمة أوبك وحلفاؤها) من التصدير، قال إن "منظمة أوبك بلس، ليس لديها علاقة بموضوع التصدير"، مضيفا أن "العراق ينتمي إلى المنظمة لتحديد كمية الإنتاج، إلا أنه بإمكاننا أن نصدر أي كمية مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم النفط المنتج".

وذكر مدير عام الشركة أن خفض تحالف أوبك+ الإنتاج بمليوني برميل يوميا ساري على مدار 2023، لكنه قال إن القرار فيه مرونة ويعتمد على تقييم واقع السوق.

وبلغ حجم إنتاج العراق من النفط في أكتوبر الماضي 4.572 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات التقرير الشهري لأوبك+ الصادر في نوفمبر نقلا عن مصادر ثانوية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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