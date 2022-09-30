أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار، من خلال ائتلاف مصرفي ضم 20 من البنوك خليجية ودولية، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الجمعة.

وحسب البيان، سيتم استخدام التمويل لتغطية المصاريف العامة للشركة، وسيحل محل تمويلات كانت وقعتها الشركة في ديسمبر 2019.

وقالت الشركة إن حد الاكتتاب بالتسهيلات تخطى 1.7 مرة، وتم تمديد تاريخ الاستحقاق إلى 2027 بدلا من 2024.

وتأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عام 2005، ومقرها أبوظبي ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولديها أصول في عدة دول بينها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والهند والمغرب وعٌمان والعراق وكندا وهولندا.

وتعمل في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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