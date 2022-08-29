أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المعروفة بـ سبيماكو الدوائية عن حصولها على قروض من 3 بنوك خليجية بقيمة 1.26 مليار ريال (336 مليون دولار) لتمويل استثماراتها المستقبلية.

ووفقا لبيانات منفصلة نشرتها بورصة السعودية "تداول" يوم الاثنين، وقعت الشركة على تسهيلات ائتمانية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 485 مليون ريال (129.3 مليون دولار) وبنك البلاد السعودي بقيمة 550 مليون ريال (146.7 مليون دولار) وبقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار) مع البنك السعودي الفرنسي.

وتوزعت القروض بين تسهيلات للأجلين القصير والطويل لتمويل متطلبات رأس المال العامل ولتوسعات الشركة المستقبلية واستثماراتها، بحسب البيان.

وتأسست الشركة عام 1986 ومدرجة ببورصة السعودية منذ 1994، وتعمل في صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج في السعودية وخارجها، وفقا لبيانات الشركة على موقع البورصة.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، تحولت الشركة إلي تسجيل خسارة بقيمة 51.8 مليون ريال (13.8 مليون دولار) مقابل ربح حققته بلغ 29.18 مليون ريال (7.8 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي بعد أن انخفضت إيرادات مبيعاتها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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