ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 33% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم ارتفاع الأسعار وزيادة المبيعات.

وسجلت الشركة أرباح بقيمة 6.47 مليار ريال ( 1.73 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام مقابل 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع المقارن، وفقا لنتائج الأعمال المرسلة لسوق السعودية تداول يوم الخميس.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات و ارتفاع في الكميات المباعة على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل مخصصات انخفاض في بعض الأصول المالية.

قفزت أسعار منتجات الكيماويات خلال الربع بنسبة 58%، وفقا لتقرير الشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 40.3% إلى 52.64 مليار ريال (14 مليار دولار) مقابل 37.53 مليار ريال ( 10 مليار دولار) في الربع المقارن.



تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية في 1977.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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