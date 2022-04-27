ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 32.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مع ارتفاع صافي الدخل من العمليات وفقا لبيان البنك يوم الأربعاء.

وسجل البنك صافي ربح 4.5 مليار ريال ( 1.2 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر مقابل 3.4 مليار ريال في الربع المقارن.

والبنك الأهلي هو أكبر بنك سعودي حكومي تأسس في 1953 ومدرج في البورصة السعودية منذ 2014، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 37.2% من أسهمه.

وقال البنك إن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 41% نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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