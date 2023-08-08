قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في بيان يوم الثلاثاء، إن إجمالي حركة السفر الجوي (التي تُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ارتفع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 31% مقارنة بشهر يونيو من عام 2022، ليواصل قطاع السفر الجوي التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وتأثرت حركة النقل الجوي وشركات الطيران العالمية بقيود على السفر وقرارات غلق المجالات الجوية المؤقتة التي اتخذتها الدول في عام 2020 بهدف كبح تفشي فيروس كورونا.

وأضاف إياتا -الذي يمثل نحو 300 شركة طيران تشكل 83% من حركة السفر الجوي العالمية- أن حركة السفر الجوي العالمية وصلت حاليا إلى 94.2% من مستوياتها المسجلة قبل جائحة كورونا.

ووفق إياتا، فإن إجمالي حركة السفر الجوي خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات إياتا، الصادرة الثلاثاء، أن حركة السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 28.3% على أساس سنوي، لتشكل 9.8% من إجمالي حركة السفر الجوي العالمية خلال الشهر نفسه.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2% في حركة المسافرين خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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