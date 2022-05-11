أبرمت مصر اتفاق مع تحالف توتال الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية، لإقامة مشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في المرحلة الأولى للمشروع ترتفع إلى 1.5 مليون طن في السنة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المشروع سيتم إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة ووقع على الاتفاقية من الجانب المصري الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقامت مصر مؤخرا بإبرام عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لانتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر.

وتفوق قيمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعها صندوق مصر السيادي مع الشركات والتحالفات لإنتاج الهيدروجين 15 مليار دولار بحسب ما صرح به أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق لـ"زاوية عربي" في حوار سابق.

للمزيد: حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار

وذلك تزامناً مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر COP في نوفمبر.

(إعداد: أماني رضوان ،تحرير: أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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