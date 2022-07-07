



استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية، ومقرها في البحرين، بالشراكة مع شركة تابعة لها على محفظة سكن للطلاب في ولايات تكساس وميشيغان وميسوري بالولايات المتحدة مقابل 300 مليون دولار.

وتضم الأصول الجديدة عقارات سكن طلاب تقع بالقرب من جامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة ولاية ميشيغان وجامعة ولاية ميسوري، بالإضافة إلى أصول أخرى، بحسب بيان للشركة منشور يوم الخميس على بورصة الكويت.

وتم الاستحواذ على الأصول الجديدة بالشراكة مع شركة "ستودينت كوارترز" الأمريكية التابعة لـ "جي إف إتش" والتي تأسست عام 2013 في ولاية أتلانتا، وتعمل في مجال الاستحواذ على عقارات سكن الطلاب وإدارتها.

وشركة جي إف إتش هي بنك استثمار مقرها في البحرين، تأسست قبل 20 عام وتعمل في 4 مجالات هي: إدارة الاستثمار، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية، ولديها محفظة استثمارات بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا. وهي مدرجة ببورصات البحرين والكويت وسوق دبي المالي، بحسب موقعها الإلكتروني.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا