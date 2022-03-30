سجلت شركة الدواء للخدمات الطبية السعودية انخفاض بنحو 3% في صافي أرباحها السنوية خلال عام 2021، لتبلغ نحو 239 مليون ريال سعودي (63.8 مليون دولار) مقابل حوالي 246.4 مليون ريال (65.7 مليون دولار) في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة على أساس سنوي بنحو 1.5% في العام الماضي، لتسجل نحو 5 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بحسب القوائم المالية للشركة المنشورة الأربعاء على البورصة السعودية.

وتأسست الشركة في عام 1993 بالسعودية، ولديها 5 شركات تابعة هي الدواء للخدمات الطبية منطقة حرة، وهولينز جي إم بي إتش، ورونزاك جي إن بي إتش، وجلانزين منطقة حرة، ومصنع المتطورة الأول لصناعة الأجهزة الطبية، كما تمتلك الشركة أكثر من من 900 صيدلية منتشرة في 100 مدينة بالمملكة، وفق موقعها الإلكتروني الرسمي.



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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)