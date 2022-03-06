تستهدف شركة الشرقية "ايسترن كومباني" المصرية، التي تحتكر تصنيع الدخان والمعسل في البلاد، إنهاء خدمة نحو 3 آلاف عامل من خلال اتفاقية معاش مبكر أعلنت توقيعها في بيان للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 13.5 ألف عامل، إنها وقعت اتفاقية عمل جماعية تتيح للعاملين الحصول على مكافأة نهاية خدمة بعد تقديم طلب تخارج اختياري.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الشركة، اتجاهها لنقل إنتاج مصانعها في المحافظات وتركيز طاقة الإنتاج في مجمع مصانع بمنطقة واحدة.

وارتفع سعر السهم منذ بداية العام بنحو 8.2% إلى نحو 11.60 جنيه.

وسبق أن أغلقت الشركة – التي تمتلك 10 مصانع- مصنعًا لها في الإسكندرية شمال القاهرة نهاية العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر 2021) ارتفعت أرباح الشركة 15% لتحقق 2.92 مليار جنيه (186.2 مليون دولار).

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(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

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