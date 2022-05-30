أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، يوم الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود في الدولة، بحسب بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر.

كانت الإمارات سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود في 24 مايو 2022.

وأوصت الوزارة، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وجدري القرود، هو من عائلة مرض الجدري، وسمي بهذا الاسم عام 1958 بعدما تفشى في مستعمرات من القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث، ثم انتقل إلى البشر من خلال تجارة القرود والسفر.

للمزيد: الصحة العالمية تجتمع بشأن جدري القرود.. ماذا نعرف عنه؟

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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