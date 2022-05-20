استدعى إبلاغ عدد من الدول عن اكتشاف حالات إصابة بعدوى جدري القرود، منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.



أعلنت بريطانيا ارتفاع حالات الإصابة إلى 11 شخص اليوم، وكذلك أعلنت كندا أول حالتي إصابة بالفيروس كما اكدت أسبانيا يوم الخميس 7 حالات وتحقق في 22 أخرى، أعلنت ايطاليا أيضا حالة مصابة، وأمريكا حالة لشخص سافر مؤخرا لكندا.



وهذا أبرز ما نعرفه عن الفيروس وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وتقارير إعلامية.

- هو من عائلة مرض الجدري وسمي "جدري القرود" عام 1958 بعدما تفشى في مستعمرات من القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث.



- سُجلت أول حالة إصابة للبشر معروفة به عام 1970 في الكونغو.

- عرف الفيروس في غرب ووسط أفريقيا لكن قبل سنوات ظهرت حالات في أوروبا مع السفر وتجارة الحيوانات.

- تنتقل العدوى من ملامسة سوائل الجسم، أو قروح مصاب، أو العناصر المشتركة (مثل الملابس والفراش) التي تلوثت بسوائل أو قروح شخص مصاب.

- تبلغ فترة حضانة الفيروس 7 إلى 14 يوم.

- تبدأ أعراضه الأولية شبيهة بالأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والإرهاق والصداع.

- تزداد الأعراض بتورم الغدد الليمفاوية ثم طفح جلدي بالفم واليدين والقدمين.

- تتقشر الجدري وتختفي في غضون اسبوعين إلى 3 أسابيع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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