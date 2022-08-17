أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة يوم الأربعاء، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 35.8% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، ليسجل 2.61 مليار دولار.

وارتفعت قيمة صادرات مصر خلال مايو بنسبة 18.3% على أساس سنوي، لتسجل 4.01 مليار دولار، بدعم زيادة صادرات الملابس الجاهزة 48.1%، والبترول والغاز الطبيعي المسال 44.1%، والبترول الخام 30.7%.

وانخفضت قيمة الواردات في مايو الماضي بنسبة 11.1% إلى 6.62 مليار دولار.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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