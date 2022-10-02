استثمر جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادي للبلاد- عبر إحدى شركاته التابعة 2.43 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة في شركة آر دبليو إي الألمانية متعددة الجنسيات العاملة في مجال الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) يوم السبت.

وستصدر شركة آر دبليو إي سند إلزامي قابل للتحويل إلى شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، حيث سيتم تحويل السند إلى أسهم عادية جديدة لحاملها، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن تمثل حصة جهاز قطر للاستثمار -عبر شركته التابعة- أقل بقليل من 10% من رأس المال الحالي لشركة آر دبليو إي، و9.09% تقريبا من رأس المال الموسع بعد تحويل السند إلى أسهم عادية.

وسيتم استخدام عائدات السند، وفق الوكالة، لتمويل استحواذ آر دبليو إي على شركة كون إديسون للطاقة النظيفة الأمريكية (Con Edison Clean Energy). وتمتلك كون إديسون للطاقة النظيفة طاقة تشغيلية تصل إلى 3 غيغاواط وتبلغ قيمتها نحو 6.8 مليار دولار، بحسب بيان منفصل للشركة الألمانية يوم السبت.

وتتوقع آر دبليو إي استثمار 50 مليار يورو في استراتيجيتها للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، خصصت منها 15 مليار يورو للاستثمارات في أمريكا، بحسب بيانها.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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