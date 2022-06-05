وقع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) اتفاقية اكتتاب للاستحواذ على 23.97% من رأسمال مجموعة كابيتال بنك العاملة في الأردن والعراق.

وسيتم الاستحواذ عبر المساهمة في زيادة رأسمال البنك بنحو 695 مليون ريال سعودي (161 مليون دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي الصفقة في إطار خطة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط عن طريق الدخول في استثمارات تحقق عوائد مستدامة في المنطقة وحول العالم.

وتستخدم مجموعة كابيتال الزيادة في رأس المال لدعم خططها التوسعية في الأردن والعراق والسعودية بالإضافة إلى تطوير أعمال ذراعها الاستثماري، شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتبلغ أصول مجموعة كابيتال بنك نحو 8.5 مليار دولار و استحوذت في عام 2021 على أعمال وفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وفي 2022 استحوذت على أعمال وفروع بنك سوسيته جنرال – الأردن، وأطلقت البنك الرقمي Blink ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي سادس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بحجم أصول 620 مليار دولار بحسب تصنيف معهد الصناديق السيادية.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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