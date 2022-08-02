أبرمت شركة الإنشاءات المصرية "أوراسكوم كونستراكشون" بي. إل. سي تعاقدات جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 بنمو 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، إنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، 70% منها بمصر بدعم من التعاقد على مرحلة جديدة من القطار الكهربائي فائق السرعة، و30% منها في الولايات المتحدة في قطاعي مراكز البيانات والمباني التجارية.

وفي آخر مايو الماضي، وقعت الشركة -ضمن تحالف يضم شركات أخرى- عقد المرحلة الثانية من منظومة القطار فائق السرعة في مصر، وتبلغ حصة أوراسكوم كونستراكشون من العقد 1.2 مليار دولار.

وقالت الشركة إنه حتى 30 يونيو الماضي بلغت القيمة المتوقعة للمشروعات تحت التنفيذ 6.4 مليار دولار.

نبذة عن أوراسكوم كونستراكشن

هي شركة مقاولات عالمية، تابعة لعائلة ساويرس المصرية، تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات وتركز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التجارية ولديها أعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

والشركة مدرجة في البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي، لديها مكاتب في دبي والقاهرة والولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 20 دولة، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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