فازت كوريا الجنوبية بصفقة قيمتها 3 تريليون وون (2.25 مليار دولار) لبناء محطة للطاقة النووية في مصر، بحسب ما نقلته النسخة العربية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، يوم الخميس، عن مساعد بالرئاسة الكورية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق الموقع في القاهرة يوم الخميس، ستقوم شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، التي تديرها الدولة، بتوريد المعدات وإنشاء مباني التوربينات لأول محطة للطاقة النووية في الضبعة، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وفق وكالة يونهاب وهي الوكالة الرئيسية لكوريا الجنوبية.

ويتضمن المشروع، بحسب الوكالة، بناء 4 مفاعلات نووية من قبل شركة "أتوم ستروي إكسبورت" (Atomstroyexport) الروسية.

لكن وكالة رويترز نقلت، يوم الخميس، عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الشركة الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، وذلك بعدما كانت هيئة الطاقة النووية المصرية منحت في الأصل الشركة الروسية عقد تشييد المفاعلات النووية بالضبعة، بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل.

وقال تشوي سانغ-موك المساعد الأعلى للشؤون الاقتصادية في الرئاسة الكورية الجنوبية، في مؤتمر صحفي الخميس وفق وكالة يونهاب، إن المشروع هو أكبر محطات الطاقة النووية المُصدرة منذ عام 2009، عندما بنت كوريا الجنوبية محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات.

وأشار إلى إنه أصدر تعليماته للوكالات ذات الصلة بتزويد الولايات المتحدة -وهي الحليف النووي لكوريا الجنوبية- بإحاطة مسبقة عن الصفقة، وفق وكالة يونهاب.

وكانت مصر أعطت في شهر يوليو الماضي الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بالضبعة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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