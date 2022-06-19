أقرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توزيع أرباح عن النصف الأول من 2022 بقيمة 6.75 مليار ريال سعودي موزعة على 3 مليار سهم، بقيمة 2.25 ريال (60 سنت أمريكي) لكل سهم.

وبلغ سعر سهم سابك اليوم 101.4 ريال الساعة 10:16 بتوقيت دبي.

وقالت في بيان أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين ستكون لمالكين الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022.

وحققت سابك صافي أرباح بلغت 6.47 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 33% عن الربع نفسه من 2021، وتخطت إيراداته 52.64 مليار ريال بنمو 40.3% عن ما حققته في الربع الأول 2021.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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