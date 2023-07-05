تراجعت الأرباح الصافية السنوية للخطوط الجوية القطرية بنحو 21.4% على أساس سنوي خلال العام المالي 2022-2023 المنتهي في مارس الماضي إلى 4.4 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، بحسب بيان من الشركة يوم الأربعاء.

والخطوط القطرية هي الناقل الجوي الوطني لقطر، وتسير رحلاتها إلى 160 وجهة عالمية.

وجاء تراجع صافي الأرباح السنوية للخطوط القطرية خلال العام المالي الماضي رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 76.3 مليار ريال.

وقالت الشركة إن معدل إشغال المقاعد على متن رحلاتها ارتفع بنسبة 80% خلال العام المالي الماضي وهو "الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية" مما أدى إلى نمو وزيادة حصتها السوقية.

ونقلت الخطوط القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 71% على أساس سنوي، وكان من بينهم 1.4 مليون مسافر لكأس العالم لكرة القدم.

وكانت الخطوط القطرية هي شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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