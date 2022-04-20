ارتفعت أرباح شركة الملاحة القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 21% وفق ما نقتله وكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم الأربعاء.

وسجلت أرباح شركة الملاحة، 360 مليون ريال قطري (98.9 مليون دولار) مقابل 297 مليون ريال (81.6 مليون دولار) خلال الربع المقارن بالعام الماضي.

وتأسست شركة الملاحة القطرية في العام 1957، ويبلغ رأسمالها نحو 1.136 مليار ريال وفقا للوكالة.

وتقدم الشركة الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري، وتمتلك شركة قطر للبترول الحكومية 8.61% منها إضافة إلى 2.85% مملوكة لمؤسسات تابعة لحكومة قطر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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