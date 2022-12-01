دعمت زيادة المبيعات ارتفاع أرباح مساهمي شركة حديد عز المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- سبتمبر) بنحو 20.4%، وفقا للقوائم المالية للشركة المرسلة لبورصة مصر يوم الخميس.



وسجلت أرباح المساهمين في الربع الثالث 1.08 مليار جنيه مصري (نحو 43.9 مليون دولار) ارتفاعا من نحو 897 مليون جنيه (36.4 مليون دولار) خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث إلى 22.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.8% مقارنة مع 18.6 مليار جنيه خلال الربع المقارن.

وتأسست حديد عز عام 1994، وتعد أكبر مُنتج للصلب في العالم العربي وإفريقيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 7 ملايين طن من منتجات الصلب سنويا، وفق تقرير مجلس الإدارة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع ربح مساهمي الشركة 48% ليسجل نحو 3.7 مليار جنيه مقابل ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر إلى 60.6 مليار جنيه، مقابل نحو 49.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 23.4%.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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