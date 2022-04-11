تخطط شركة التطوير العقاري المصرية، بالم هيلز، لطرح سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري جنيه مصري (108.5 مليون دولار) خلال العام الجاري.

وستقوم الشركة بطرح السندات في إصدارين أو ثلاثة، على أن يكون أولهم خلال أسابيع، بحسب ماقاله حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لـ زاوية عربي.

والتوريق هو تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالي تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء وإعادة تشغيلها.

وأضاف بدران أن الشركة تعتمد بشكل أساسي في عملية تمويل المشروعات على إصدار سندات التوريق.

وتحدث أيضًا عن تخفيض سعر الجنيه وزيادة الاسعار وقواعد البيع الجديدة المزمع تطبيقها بالسوق المصري.

(الفيديو من تصوير: شريف الجندي وإعداد ومونتاج: نور معتوق، كريستال أبو جودة وفرح هيبه)

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