دفعت المخبوزات والدواجن وتحسن الظروف التجارية صافي ربح شركة المراعي، عملاق الصناعات الغذائية السعودية، للارتفاع نحو 8% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022.

ارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضرائب إلى 941 مليون ريال سعودي مقابل 868 مليون ريال، وتجاوزت مبيعاتها 9.1 مليار ريال سعودي مقابل 7.65 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وذلك بحسب إفصاح لتداول السعودية.

وقالت الشركة أن نمو الإيرادات جاء مدفوعًا بـ"تحسن الظروف التجارية بعد جائحة كورونا والقيود المفروضة خلالها وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية وزيادة عدد الزوار للمنطقة."

وقالت الشركة أن ارتفاع أسعار الصويا والذرة أثر على معدل زيادة أرباح قطاعي الألبان والدواجن، كما أن أرباح قطاع الألبان والعصائر استقرت إذ أن ارتفاع المبيعات كان مساويًا للتضخم.

وتستورد الشركة 1.5 مليون طن من الأعلاف سنويًا، يأتي معظمها من المزارع التابعة لها في أنحاء العالم.

وتأسست المراعي عام 1977، وتعمل في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ كما أنها شركة ألبان متكاملة رأسيًا ومقرها الرئيس في الرياض ولديها مصانع في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

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(إعداد أماني رضوان تحرير: أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteh@lseg.com)