

انخفض صافي الأرباح السنوية لشركة دريك آند سكل الإماراتية العاملة في مجال الهندسة والتطوير بنسبة 70.5% على أساس سنوي في عام 2021، لتبلغ نحو 28 مليون درهم إماراتي (7.6 مليون دولار) مقارنة بـ 95 مليون درهم (25.8 مليون دولار) في 2020، بحسب إفصاح من الشركة منشور الأربعاء على سوق دبي للأوراق المالية.

وانخفضت إيرادات الشركة بنحو 17.6% على أساس سنوي في العام الماضي، لتسجل 150 مليون درهم (40.8 مليون دولار).

وقالت الشركة المتعثرة إن الخسائر المتراكمة انخفضت من 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار) بنهاية عام 2020 إلى 4.87 مليار درهم (1.32 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 455%، بحسب بيان منفصل للشركة.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)