تحولت مجموعة سوداتل للاتصالات السودانية للربحية في عام 2021 بعد خسائر بقيمة 12 مليون دولار في عام 2020، لتسجل المجموعة العام الماضي صافي أرباح بقيمة 20.2 مليون دولار في العام الماضي، بحسب القوائم المالية المنشورة يوم الخميس على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأسست شركة سوداتل عام 1993، وهي مدرجة في سوقي الخرطوم وأبوظبي، وتقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت، في 5 دول هي السودان وموريتانيا والسنغال وغانا وغينيا. وهي أول شركة سودانية تدرج في أسواق مال إقليمية.

وتعمل الشركة في السودان عبر العلامة التجارية "سوداني" وهي أكبر وحدات المجموعة، وحصلت على ترخيص كمشغل للاتصالات في موريتانيا عام 2006 وتعمل بها عبر العلامة التجارية "شنقتيل".

للمزيد عن الشركة: سوداتل للاتصالات السودانية .. ماذا نعرف عن الشركة؟

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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