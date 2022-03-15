تحولت شركة دانة غاز للربحية خلال العام الماضي بفضل زيادة الإيرادات، وسجلت صافي ربح بقيمة 317 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 376 مليون دولار في 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية إلى ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الأداء التشغيلي والدخل الآخر، وفق بيان للشركة منشور على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2021 بنسبة 30%، لتسجل 452 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار في 2020.

وتحسنت إيرادات المجموعة -رغم انخفاض متوسط إنتاج الشركة 2% على أساس سنوي- بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 5% لتعوض بشكل جزئي انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 7%، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن انخفاض الإنتاج في مصر سببه التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.

وشركة دانة غاز هي أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وتأسست في الإمارات في 2005، وتعمل في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل وتوزيع وتسويق الغاز.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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