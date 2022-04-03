أعلنت الصين، يوم الأحد، أنها سجلت 13,287 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، وهو أعلى مستوى للإصابات اليومية منذ فبراير 2020.

وسُجلت أغلب الإصابات في مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد ومدينة شنغهاي المركز المالي للصين، اللتين تشهدان تفشي لمتحور أوميكرون، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تُجري شنغهاي –التي أعلنت السلطات إغلاقها الأسبوع الماضي- اختبارات جماعية يومي الأحد والاثنين.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا