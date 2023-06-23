

تعتزم شركة بلاتينيوم الصناعية الهندية العاملة في قطاع المواد الكيميائية ومقرها مومباي، إنشاء مشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، باستثمارات 20 مليون دولار، وفقا لبيان حكومي الجمعة.

وستؤسس الشركة مشروع لإنتاج مواد كيميائية تدخل في عدة صناعات بينها الكابلات والبلاستيك.

وسيقام المشروع في منطقة صناعية بالعين السخنة، تطورها شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية - إحدى شركات مجموعة أوراسكوم المصرية - وهي أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية.



وتسعى مصر لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم اقتصادها، فيما تمر بأزمة منذ الحرب الروسية الأوكرانية أدت لهروب الأموال الساخنة وضغطت على العملة المحلية التي انخفض سعرها بأكثر من 50% منذ ذلك الوقت.



تفاصيل المشروع

(حسب البيان)



- سيتم وضع حجر الأساس في أغسطس المقبل.

- سيُضخ الاستثمار على مرحلتين بواقع 10 ملايين دولار لكل مرحلة.

- يهدف لتصدير 70% من الإنتاج وضخ 30% للسوق المحلي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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